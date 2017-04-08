白色夢幻花海 陽明山海芋盛開
陽明山竹子湖海芋盛開，整片白色夢幻景致，十分吸睛，北市府表示，目前竹子湖的頂湖地區花況極佳，且海芋地景花藝設計比賽前三名都在此處，民眾可利用休假前往。
陽明山海芋盛開，今年海芋季以「漫‧慢」為主題，在竹子湖、頂湖主要入口處及11個農園規劃主題空間，吸引大批遊客，根據北市公共運輸處統計，清明連假期間每日運載量平均多達2萬人次，更在4月3日創下單日3萬5000人次輸運紀錄。
北市產發局表示，5月底前均屬海芋花期，白花水生海芋於每年2至5月開花，平均每株會開6次花左右。目前海芋大道及頂湖地區皆有含苞待放海芋，若要在海芋大道欣賞海芋花海，建議前往小瀑布海芋園及苗榜海芋園，現在花況甚佳，採海芋則請遵循各農園的相關安排；頂湖地區農園皆有開放欣賞海芋花海及採花。1060408
(中央社)
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