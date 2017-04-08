俄關閉軍事熱線 美籲保持對話
在俄羅斯表示，將關閉1條用以避免跟美國在敘利亞肇生意外的關鍵熱線後，美國國防部今天敦促莫斯科保持軍事溝通管道暢通。
法新社報導，儘管未臻完善，自俄國2015年為替敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）撐腰而參與敘國內戰以來，這條所謂消除衝突熱線就一直是救命工具。
儘管美軍今天清晨也透過這條熱線，警告俄國就要對阿塞德在荷姆斯巿（Homs）附近1處空軍基地發射飛彈，怒不可遏的俄國仍因盟友遇襲而回應，將不再跟華府合作。
俄國外交部指出：「獲美方同意在敘利亞作戰期間避免事端並確保飛航安全備忘錄，我方正在中止其有效性。」
五角大廈發言人藍金-蓋洛威（Adrian Rankine-Galloway）少校對此回應，盼俄國能重新考慮。
他說：「國防部依然有意透過這項飛航安全管道進行對話。」
「避免意外和誤判，這對在敘國空中作戰的各方都有益，我們期盼俄國國防部也作成這樣的結論。」
美國1位資深軍事官員指出，截至今天中午為止，這條消除衝突熱線仍然暢通，美軍空襲敘國政權的機場以來，美、俄官員也持續在使用。
這名官員說：「消除衝突熱線，或跟俄方合作消除衝突，這並無變化。」
這條熱線讓在卡達1處基地作戰中心監控戰事的美方官員，與在敘國的俄方對口得以聯繫。
這條熱線為普通電話，在美國這1端配屬1名能操俄語的上校，自開通以來每天都與俄方進行聯繫。
莫斯科放棄這條熱線的舉措，可能大大升高相關各方的飛行員和地面部隊風險。
這條熱線2月曾阻止獲美國支持的戰士，在敘北多個小村落遭俄國攻擊。俄國飛行員當時顯然誤認對方是伊斯蘭國（IS）部隊。（譯者：中央社何宏儒）1060408
(中央社)
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