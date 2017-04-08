川習會金孫唱茉莉花 陸網民：孫女外交

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會面期間，川普安排外孫女向習近平演唱中文歌曲「茉莉花」。川普女兒伊凡卡今天在推特上傳這段影片，卻遭大陸網民嘲諷川普「孫女外交」。

新華社報導，川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）當地時間6日在美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部會見習近平與夫人彭麗媛。他們還共同欣賞川普外孫女與外孫演唱中文歌曲「茉莉花」，並背誦三字經與唐詩。

伊凡卡（Ivanka Trump）台北時間8日在個人推特（Twitter）上傳當時的影片。這段影片隨後也在大陸社群網站微博上流傳，並引起討論。

為此，有大陸網民留言嘲諷川普「推特治國，孫女外交」；還有人表示「再有背景的小孩，也逃不過被大人喊出來表演節目的命運」。

伊凡卡曾帶著女兒阿拉貝拉（Arabella Kushner）出席中國大陸駐美大使館的春節活動，也曾在推特（Twitter）上傳阿拉貝拉一邊玩著傀儡舞獅，一面以中文唱著「新年好！新年好！」的影片。日前她還秀出兒子在生日期間，依中國傳統吃長壽麵的照片。1060408

(中央社)