5月起未禮讓路考車 最高罰1800元

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汽車考照5月起強制場外道路考驗。交通部預告修正道安規則，用路人比照禮讓消防車及救護車，須禮讓道路考驗車，違規可罰新幣600至1800元罰鍰。

交通部說，增訂這項規定，是考量5月起會有更多道路考驗車在道路上行駛，為避免交通危害，在路人禮讓的車輛中，除消防車及救護車外，新增道路考驗車，另規定考驗車輛應加掛標示「道路駕駛考驗中」的標識牌。

交通部去年3月試辦汽車場內路考與場外路考雙軌制，因場外路考更有臨場感，會讓通過考照者更敢上路，選擇報考人愈來愈多，交通部決定5月起強制實施場外路考。

根據預告修正的「道路交通安全管理規則」，未來民眾參加汽車考照，先通過筆試才有資格參加場內模擬情境的路考，通過後，還須參加場外道路路考。

如果場外路考未通過，必須隔一週才能再考，但場內考試筆試通過及場內路考成績可保留1年。1060408

(中央社)