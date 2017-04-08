台南肝癌死亡率六都第一 免費篩檢吸2千人

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全國私立學校產業工會8日在台南成立，共有62個會員，並選出嘉藥大學專任教師尤榮輝（一排中間白襯衫者）擔任第一屆理事長。（程炳璋攝）

台灣資深藝人石英（左1）向台南市長賴清德（中）稱自己因為吃補藥吃到肝臟損壞，15年前移植換肝才救回一命。一旁立委陳亭妃聽的不住點頭。（程炳璋攝）

台南市肝癌死亡率高居六都第一位，多數偏鄉民眾卻不願意每年做一次肝功能篩檢，肝病防治學術基金會8日進駐安南區陳卿寮保山宮，民眾只要出席抽血，可享6項完整的肝功能篩檢，這項檢查若自費需5100元，這次全部免費，超過2000名民眾響應，直呼賺到了。

台南市肝癌死亡率高，台南市衛生局建議每年做一次肝功能篩檢，但一次簡易型肝功能檢查就要數百元，偏鄉民眾多不願支出這筆花費。台灣政府僅提供45歲以上民眾，終生可有一次免費的B、C型肝炎篩檢。

肝基會與台南市政府、華南銀行與統一超商合作，8日在安南區陳卿寮保山宮進行一場的完整肝功能篩檢，包括保肝篩檢與B肝、C肝患者的病毒量檢查共6項，若每人自費起碼要花超過5000元，這次全部免費，400餘萬的材料費與篩檢費全由肝基會負擔。

台南市衛生局加碼在現場進行免費的乳癌、口腔癌、大腸癌與子宮頸癌四癌篩檢，抽血者還可參加摸彩抽獎，現場參加者絡繹不絕，共湧入超過2000人挽袖響應。

台灣資深藝人石英是這次肝癌篩檢活動大使，他換肝15年，提到過去因為演員生活常晚上熬夜、白天拍戲，靠吃草藥進補身體，結果反而吃到肝壞掉，幸好兒子捐肝保住一命，奉勸南部民眾若有肝病要好好依照醫師囑咐，勿聽信不實謠言買補品吃。

台南市長賴清德提到肝病危害患者一生，預防性的檢查很重要，若檢查真的有問題，千萬別忌疾諱醫，趕緊到醫院治療，恢復健康。

(中時)