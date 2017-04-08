台南肝癌死亡率六都第一 免費篩檢吸2千人
台南市肝癌死亡率高居六都第一位，多數偏鄉民眾卻不願意每年做一次肝功能篩檢，肝病防治學術基金會8日進駐安南區陳卿寮保山宮，民眾只要出席抽血，可享6項完整的肝功能篩檢，這項檢查若自費需5100元，這次全部免費，超過2000名民眾響應，直呼賺到了。
台南市肝癌死亡率高，台南市衛生局建議每年做一次肝功能篩檢，但一次簡易型肝功能檢查就要數百元，偏鄉民眾多不願支出這筆花費。台灣政府僅提供45歲以上民眾，終生可有一次免費的B、C型肝炎篩檢。
肝基會與台南市政府、華南銀行與統一超商合作，8日在安南區陳卿寮保山宮進行一場的完整肝功能篩檢，包括保肝篩檢與B肝、C肝患者的病毒量檢查共6項，若每人自費起碼要花超過5000元，這次全部免費，400餘萬的材料費與篩檢費全由肝基會負擔。
台南市衛生局加碼在現場進行免費的乳癌、口腔癌、大腸癌與子宮頸癌四癌篩檢，抽血者還可參加摸彩抽獎，現場參加者絡繹不絕，共湧入超過2000人挽袖響應。
台灣資深藝人石英是這次肝癌篩檢活動大使，他換肝15年，提到過去因為演員生活常晚上熬夜、白天拍戲，靠吃草藥進補身體，結果反而吃到肝壞掉，幸好兒子捐肝保住一命，奉勸南部民眾若有肝病要好好依照醫師囑咐，勿聽信不實謠言買補品吃。
台南市長賴清德提到肝病危害患者一生，預防性的檢查很重要，若檢查真的有問題，千萬別忌疾諱醫，趕緊到醫院治療，恢復健康。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。