MLB》安打王好棒棒 助殷仔敲出首安
陳偉殷去年轉戰馬林魚，打擊時是借用好友費南德茲（Jose Fernandez）的球棒。然而小費船難身亡，殷仔8日敲出大聯盟生涯首安，用的是前國聯安打王迪戈登（Dee Gordon）的球棒，特點是「比較輕」。
「今年他跟我說，我想用用看你的球棒，」迪戈登說：「我說酷喔！我一向很樂意讓投手用我的球棒，我的球棒比較輕。」
陳偉殷賽後表示，比起拿勝投，敲出生涯首安更令他開心。他不忘感謝迪戈登借他球棒，甚至還把一部份功勞歸給大聯盟單季安打紀錄保持人鈴木一朗。
「迪的球棒幫了些忙，」殷仔說：「我不知道該怎麼解釋，也許一朗坐在我旁邊，受到他的靈光啟發才敲出那支安打，也有關係。」
安打與否有時候很玄，殷仔4局上的生涯首安，其實打得一點也不紮實，反倒是他第3次打擊時，揮出右外野強勁平飛球，擊球的品質可能是殷仔大聯盟生涯迄今的代表作，卻不偏不倚的被大都會右外野手布魯斯（Jay Bruce）接殺，讓殷仔當下露出了苦笑。
無論如何，殷仔總算免於改寫最晚擊出首安的大聯盟紀錄，他的51打數無安打排名史上第4，前3名依序為列斯特（Jon Lester）66打數、漢米頓（Joey Hamilton）57打數，與賀貝爾（Ron Herbel）的55打數。
(中時電子報)
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