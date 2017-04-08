伍茲最快5月復出 可能打美國公開賽

前球王伍茲最快5月球員錦標賽復出，可能參加6月美國公開賽。(美聯社資料照)

因背傷來不及調整參加美國名人賽的前球王伍茲，可能參加美巡年度第2場大賽─美國公開賽。

目前在美國高球頻道擔任球評的伍茲好友貝格，8日在電視上表示，伍茲最快可能在有「第5大賽」之稱的5月球員錦標賽復出，如果他在6月15日開打的美國公開賽之前能先打2場，參加這場大賽的可能性就很高。

伍茲自從2008年在美國公開賽贏得第14座大賽冠軍後，就此陷入冠軍荒。

(中時電子報)