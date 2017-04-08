中彰投分署職涯一條龍巡迴服務 助民眾就業達陣

中彰投分署推職涯一條龍巡迴服務，協助民眾就業達陣！（陳世宗攝）

勞動力發展署中彰投分署，為協助民眾發展個人職涯藍圖，106年首度推出連結訓練及就業的職涯一條龍巡迴服務，8日在台中市草悟道結合產業據點成果展辦理啟航儀式；未來將提供中彰投區民眾職涯全方位巡迴服務。

中彰投分署陳瑞嘉分署長於活動中說，根據調查，有高達6成7的青年勞工找不到自己的就業方向，甚至有將近4成受訪者認為自己只是在「盲目工作」，在職場找不到成就感與人生目標。

中彰投分署推出的職涯列車方案，前段將由專業職涯發展師透過諮詢帶領民眾認識影響自己職業發展的人格、能力、興趣等多面向因素，有需求的人可連結中段的職訓進修課程，或直接到後端的就業輔導與媒合，可說一條龍包辦。

為讓民眾實地瞭解該方案，現場出動各就業中心12位領有「GCDF全球職涯發展師」證照的諮詢同仁，並展示她們集結近10年諮詢經驗，成功將深奧的職涯發展理論轉化成自製的「哈利找伯樂」職涯諮詢套裝工具。活動中她們也特別設計簡單的遊戲，讓民眾在輕鬆的情境中認識自我需求，釐清匹配職類的發展進路，以及在中彰投地區的產業特色及人才需求。

現場同步邀請培育中彰投地區特色產業人才的5個「產業人才培訓據點」設攤，進行訓練成果展示及提供近期職業訓練課程資訊；包含鞋產業類、精密機械產業類、機電產業類、自行車產業類及智慧型自動化類等。這些人才培訓據點，不僅提供紮實的職業訓練與技能實作，更連結坊間企業資源，讓結訓學員在分署媒合下直接進入合作廠商就業，創造企業與勞工的雙贏機會。

陳瑞嘉表示，若來不及參加活動但有職涯諮詢的民眾，平日可逕洽各就業中心或青年職涯發展中心，未來分署也將把列車開進校園做巡迴服務，服務觸角將向下延伸至國中校園，今年預計辦理60場團體諮商活動及10梯次職涯規劃、職涯成長及就業準備諮詢，希望鼓勵學生透過各種方式了解自己的職業興趣與目標，並掌握就業市場狀況，提早準備相應的工作能力。

(中時)