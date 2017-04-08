送愛心餐給長者 血友病高二生歡喜

高雄醫學大學附設醫院今天舉辦「相挺血友 鐵騎傳愛~社區長者送餐」活動，血友病患者張姓高二生也參加騎腳踏車送愛心餐，表示內心滿心歡喜。

為慶祝創院60週年，高雄醫學大學附設醫院舉辦這項活動，結合血友病患者、特殊血液病防治中心醫護人員及醫院、台灣拜耳志工等約30人，透過騎腳踏車方式將愛心餐盒送到社區長者家中。

高雄醫學大學附設醫院院長鍾飲文表示，高醫附院創院一甲子，過程相當不容易，在醫院團隊及歷任院長努力下，萃煉出今日的規模與地位。特殊血液病防治中心在健保政策及醫院周全的推展與治療下，血友病患者獲得良好的醫療照護品質，使他們也能跟正常人無異的學習及進入職場，甚至有不少人成為各行各業中的菁英進而回饋社會。

高醫附院特殊血液病防治中心主任邱世欣說，高醫特殊血液病防治中心是南台灣第一個血友病及海洋性貧血症整合性醫療中心，提供單一窗口的醫療服務。這次舉辦送餐活動，讓血友病患者在醫療團隊照護下，找回了生活品質，現在也有能力回饋社會，幫助弱勢家庭及服務老人。

83歲的黃魏惠美身體相當硬朗，熱心公益，在社區擔任志工服務超過40年，每週都會定期到社區活動中心幫忙煮飯、送餐給行動不便的長者，這次特地在家迎接這些愛心騎士蒞臨，收到餐盒及水果相當開心，邀請這些傳愛騎士及志工一起用餐，場面溫馨感人。1060408

(中央社)