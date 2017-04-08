柯文哲城市論 看廁所及市場來認識城市
台北市長柯文哲今天到花博公園參加「台北傳統市場節」時表示，如果要用30秒來認識一座城市就是看廁所，但若用30分鐘來認識城市，就要到逛市場，因為市場就是城市生活縮影。
台北市政府產業發展局所舉辦的「台北傳統市場節」8日、9日在花博公園登場，共規劃天下第一攤、傳統美食、百貨商品和經典滷肉飯等4大展區，集結近百家市場知名攤販。
柯文哲致詞表示，市場包括了「食材、文化和生活」，要用30秒認識城市就是看廁所，但要用30分鐘認識城市，就要到逛市場，市場就是城市生活縮影。
柯文哲說，雖然現在超商林立，但市場具有在地、便利與文化性而屹立不搖，市府可出錢提升市場硬體設備，但整潔、乾濕分離與垃圾不落地都需要民眾努力，希望一起共同提升市場價值。
產發局說，今年滷肉飯評比分為老味道及新創口味，像北投矮仔財滷肉飯及東門城滷肉飯依舊保有傳承口味，安東市場馬師創意料理、華山市場恩恩努肉飯等則是結合創新手法，口感有不同變化，值得品嚐。
市場處更推出「市場消費券」，2天活動期間，民眾隨在現場可以9折優惠價購買消費券，每天也推出「拾在幸福限量福袋」100份，只要新台幣10元可把天下第一攤金賞商品及傳統市場美食帶回家。
為提倡少用美耐皿餐具，民眾自帶美耐皿餐具來現場就可兌換1份不鏽鋼餐具，還可獲得店家推出的優惠折扣。詳細活動資訊可至臉書搜尋「台北傳統市場節」。1060408
(中央社)
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