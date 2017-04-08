籲柱出席政見會被網軍批 潘維剛：不以為意

國民黨黨主席參選人、前立委潘維剛(中)。（資料照，李金生攝）

國民黨黨主席參選人、前立委潘維剛，7日晚間撰文，呼籲國民黨主席洪秀柱出席周一（10日）由立院黨團舉行的政見發表會，8日下午潘維剛再稱，自己引來大批挺洪網軍圍剿，「其中部分用詞極度尖酸刻薄」，但對此她完全不以為意。

潘維剛表示，自己與洪主席在立院共事20多年，一直是黨團中共同為黨打拚的戰友，這次同時出馬競選黨主席，都是爭取救黨的機會，她真的很期待能與洪秀柱在政見台上對話。她也盼望，參選人之間不要為了黨務枝節傷了同志的情誼。

潘維剛7日晚間呼籲洪秀柱，原本即將由立院黨團舉行的政見座談會，因洪主席請假，造成這場極具象徵意義的政見會，恐將成為「五缺一」的局面，她誠懇呼籲「曾與我共事20多年的老同事、老同志」，「別嘔了，一起來吧！這場發表會少不了妳，別讓外界那些等著看好戲的人稱心如意！」

潘維剛表示，從黨主席的選戰開打至今，因為有多達6位同志參選，引來外界不少的譏諷與負評，「同室操戈、歹戲拖棚、內鬥內行」，什麼難聽的話都有，一場國民黨歷史上最多人競爭、充分體現黨內民主精神的主席選舉，竟被這麼多人訕笑與撻伐，委實令人遺憾。

她認為，台灣民主走到今天，多元競爭早就是常態，政黨的領導者本就該透過競爭產生，「國民黨如今透過民主機制產生黨主席，證明它已進一步蛻變為民主政黨，不是嗎？」潘維剛稱，如今有這多同志競爭黨主席，想要搶救國民黨，這不是恰好證明國民黨還有生機嗎？難道還要回到昔日一人參選，眾望所歸的威權時代嗎？「我對許多外界的譏評，深感不以為然！」

「既然是民主競爭，大家對如何救台灣、如何救黨，包括如何合乎程序正義的產生黨主席等，當然都有不同意見，有參選人對黨齡的算法有意見，這本就是可以溝通的，可以對話的，不是嗎？」

她指出，自己對如何爭取更多失聯黨員回家提過不少建議，「大家的初衷都是要擴大參與，壯大黨的基盤，如果僅僅只是為了這個程序爭議，就拉開戰線、無限上綱，加劇彼此對立，甚至釀成分裂危局，豈不稱了所有想看好戲人的心？」，「洪主席，一起為救台灣而辯吧！我期待在立院政見會上與妳對話！」

(旺報)