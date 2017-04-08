台灣值得旅遊！越南雜誌列10原因

(圖/取自Wanderlust Tips - Travel Magazine）

越南知名雙語旅遊雜誌《Wanderlusttips》4月號出刊，特別報導台灣觀光特色，雜誌首頁印有台灣知名旅遊景點及特色小吃，包括101大樓、自由廣場、故宮、交通工具、珍珠奶茶等，內文專欄還列出10個台灣值得旅遊的原因。

《Wanderlusttips》4月號以台灣觀光優勢為主題，將台灣特色旅遊特色集結放上雜誌首頁，內頁專欄先簡介台灣地理位置、文化背景，再大力稱讚台灣交通便利度及服務品質，接著還刊登曾赴台旅遊的旅人投搞，整理出10個應到台灣的理由。

在10個應到台灣旅遊的理由中，特色美食、夜市、寺廟景點不意外地上榜，其他如人情味、溫泉、原住民文化也在其列，投稿者在文內稱讚台灣是值得一生一定要去一次的旅遊地。除了介紹理由外，《Wanderlusttips》也刊登推光台灣美食文章，知名小吃蚵仔煎、臭豆腐、豬血糕、牛肉麵皆被點名。

(中時電子報)