台灣值得旅遊！越南雜誌列10原因
越南知名雙語旅遊雜誌《Wanderlusttips》4月號出刊，特別報導台灣觀光特色，雜誌首頁印有台灣知名旅遊景點及特色小吃，包括101大樓、自由廣場、故宮、交通工具、珍珠奶茶等，內文專欄還列出10個台灣值得旅遊的原因。
《Wanderlusttips》4月號以台灣觀光優勢為主題，將台灣特色旅遊特色集結放上雜誌首頁，內頁專欄先簡介台灣地理位置、文化背景，再大力稱讚台灣交通便利度及服務品質，接著還刊登曾赴台旅遊的旅人投搞，整理出10個應到台灣的理由。
在10個應到台灣旅遊的理由中，特色美食、夜市、寺廟景點不意外地上榜，其他如人情味、溫泉、原住民文化也在其列，投稿者在文內稱讚台灣是值得一生一定要去一次的旅遊地。除了介紹理由外，《Wanderlusttips》也刊登推光台灣美食文章，知名小吃蚵仔煎、臭豆腐、豬血糕、牛肉麵皆被點名。
(中時電子報)
關鍵字：雜誌、台灣、越南、Wanderlusttips
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。