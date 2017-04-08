兩屆冠軍華森遭淘汰 酸媒體「寫比打容易」

兩屆冠軍華森出局，失言對媒體說：寫比打容易。(美聯社資料照)

曾在2012與2014年贏得兩屆美國名人賽冠軍的美國左撇好手華森，本屆打完前兩輪高於標準桿152桿(-8)，不幸遭淘汰出局。賽後美國媒體記者問及這個問題，他竟回答：「我不知道你是否有打過高爾夫，不過寫新聞很容易。」

華森這句話有酸記者「寫比打容易」的意思，事後知道自己發言不當，趕緊在他的推特解釋當時的意思：「如果他想打高爾夫球，一定會很辛苦，相對寫文章對他來說，比打高爾夫還容易。」。他表示，自己開了一個很糟糕的玩笑話。

(中時電子報)