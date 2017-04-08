印度國會議員打人 政府解除禁搭機命令

在印度濕婆神軍黨的壓力下，印度莫迪政府下令要求印度航空公司和其他航空公司，解除對怒打空服員的濕婆神軍黨國會議員蓋克瓦德禁搭飛機的命令。

「印度時報」（Times of India）今天以「政府向濕婆神軍黨（Shiv Sena）磕頭」的標題，報導印度民用航空部（Indian Civil Aviation Ministry）昨天以蓋克瓦德（Ravindra Gaikwad）已經道歉，且對自己往後搭機的行為做出保證等理由，下令印度航空等5家航空公司，解除禁止蓋克瓦德搭乘旗下航班的禁令。

不過，印度航空（Air India）管理層告訴民用航空部，「解除對蓋克瓦德禁搭航班的時機不恰當。」

印度航空機組人員協會（AICCA）寫信給印度航空董事長兼總經理羅哈尼（Ashwani Lohani）指出，「除非他無條件向印度航空機組人員道歉，否則我們拒絕讓他上機。」

在蓋克瓦德因座位問題用拖鞋毆打印度航空一60歲空服員引起眾怒後，印度航空等5家印度主要航空公司宣布拒絕蓋克瓦德搭乘旗下所有航班，已經維持兩週。

不過，蓋克瓦德仍堅持自己沒有錯，在輿論批評下僅有條件地模糊表達遺憾；之後，濕婆神軍黨不斷向印度中央政府施壓，加上濕婆神軍黨與執政的印度人民黨（BJP）擁有偏向印度教激進主義的同盟關係，印度中央政府於是下達相關解除的命令。

報導說，蓋克瓦德在給民用航空部長拉朱（Ashok Gajapathi Raju）的信中，只使用「遺憾」字眼，並非民用航空部所稱的「道歉」。1060408

(中央社)