師大附中70周年校友餐會 政商大咖雲集

師大附中70周年校慶，海內外校友今天在台北大直典華餐廳舉行聯合餐會，許多附中畢業的傑出政商大咖皆出席，包括監察院長張博雅、前行政院長陳(沖)、新黨主席郁慕明、華南金控總經理張雲鵬。

師大附中誕生許多傑出校友，活躍台灣各領域，今年適逢創校70周年，校友會籌劃近4個月，除廣邀優秀校友，也把遠在美國、大陸等地工作、生活的老學長們找回來同樂，總共席開120桌，出席人數約1200人。

校友會今天特別在餐廳外布置背板，介紹師大的歷史點滴，讓老校友們回味就學時的美好時光，這次出席校友除張博雅、陳(沖)、郁慕明，還有前交通部長葉匡時、華南金控總經理張雲鵬、南僑集團副會長陳飛鵬、中央通訊社社長樊祥麟。

大家印象中師大附中早期只有男生，六十九學年度才招收女生，監察院長張博雅今天以校友身分出席，特別引人注目。

原來張博雅當年是南部嘉義女中「四二制實驗(高中文理分班教學)」學生，嘉女實驗班學生多數選文組，使理組因人數過少而無法開班，張博雅因此轉學到北部「四二制實驗」的師大附中，她和同班的吳和眉於四十八學年度(實驗十班)畢業，也是當時附中最後的兩個女生。

陳(沖)受訪表示，從師大附中畢業50年，為了參加這次餐會，推辭跟太太一起出國的邀約，特別到場與老朋友見面；他對學校最印象深刻的是當年每個學生，都要有躲教官，成功爬過學校圍牆的經驗。

華南金控總經理張雲鵬則說，他是59年畢業，以前喜愛打籃球，總記得學校旁有個賣紅茶的阿伯，大家會透過圍牆隙縫買紅茶；葉匡時則指出，印象最深刻的就是校園內的紅樓，裡面有很多求學時的回憶。

師大附中校友會表示，適逢創校70周年，特別擴大辦理，把歷屆校友邀來同聚，一起回憶在校的時光，並與好久不見的同學聚首。1060408

(中央社)