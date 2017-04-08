旗津國小120週年校慶 高雄第一
旗津國小是高雄第一所國民小學，今天歡慶120週年校慶，由老中青、小朋友校友組成「薪火相傳」聖火隊，自旗津燈塔下的老校區燃火路跑傳遞，共度溫馨同學會。
旗津國小始於1897年旗後日人組成的打狗俱樂部，捐款在旗後山麓設「臨水宮夫人廟」為臨時校舍，成立「打狗國語傳習所」，之後公佈台灣公學校令。
當時的仕紳陳中和等人申請許可後，將「打狗國語傳習所」改設為「打狗公學校」，1921年改稱高雄第一公學校，1968年改名為旗津國小。
由於地處偏郊及交通不便，旗津國小主要扮演當地住民子弟的啟蒙學校，百餘年來作育不少優秀英才。
校慶在學校發源舊址由70多歲的長者領隊，帶領不同年齡層的小學弟妹從旗津燈塔下(臨水宮舊址)傳遞聖火，象徵代代薪火相傳，熱鬧的景象成了旗津地方盛事，沿途受到當地居民熱烈歡迎。
旗津國小經營機器人社團約10年，機器人團隊在世界大賽中屢獲殊榮，2016年獲FLL機器人大賽台灣區選拔賽冠軍。特別的是今天的校慶活動還設計「機器人壽桃」饗宴，人性和科技的結合，讓「機器人壽桃」格外令人驚喜。
學校在今天的校慶活動特別在自強樓旁種下3顆羅漢松，為旗津國小邁向第3甲子共同見證歷史。1060408
(中央社)
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