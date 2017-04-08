影／川普助長美國種族歧視？ 她訂房遭拒還被嗆「誰叫妳是亞裔」

亞裔女子至Airbnb訂房遭到歧視，她透過影片淚訴整起事件。（圖/翻攝Hashtag Re-Hash YouTube影音頻道）

亞裔女子至Airbnb訂房遭到歧視。(影/取自Hashtag Re-Hash YouTube影音頻道)

美國總統川普（Donald Trump）於大選期間，就曾多次發表有關種族歧視的言論；他當選後所祭出的移民禁令，更在某種程度上，助長種族主義者氣焰，讓許多人憂心，美國社會將走向極端的民族主義。而近來就發生一起，亞裔女子至Airbnb訂房遭到歧視的事件，房東不但對她說「誰叫妳是亞裔」，更稱自己是川普的支持者，引起熱議。

據《赫芬頓郵報》報導，一名美籍亞裔女子Dyne Suh近來向媒體表示，今年2月她與未婚夫和友人，計畫前往加州大熊湖（Big Bear）附近滑雪兼度假，出發前透過Airbnb預訂一間小屋，滿心期待能有一個完美的冬天假期。

而在出發當天，氣候相當惡劣，一行人於暴風雪中開車前往，就在快抵達時，Dyne Suh先傳訊息給房東，以確認原本的訂房預約；不過對方卻否認曾有同意她可帶額外賓客入住，雙方在此事溝通無效，結果屋主直接取消訂單。

從Dyne Suh對媒體公開的訊息截圖可見，房東的口氣相當惡劣，不但說出，「就算全世界只剩下妳，我也不會把房子租給妳。」並強調一個字可說明一切，「亞洲人（Asian）。」這話一出讓她氣憤又傻眼，表示會向Airbnb投訴此事，沒想到其卻冷回，「這就是為何我們會選出川普。」顯然毫不在意。

事後，Dyne Suh激動地透過影片，淚訴整起事件，表示自己從3歲起就居住在美國，這裡是她的家，而不管自己住了多久，只因為她的種族就該受到這樣對待？其也提到任何人都有可能遭遇到種族歧視，它不受任何拘束，不論處在哪個社會階層，或是否受過教育，只看到她的亞裔長相就歧視她，感覺很糟。

此影片曝光後，引起網路上極大迴響，不少人更將箭頭指向川普，稱他推波助瀾民族主義。而Airbnb也立刻作出回應，指出這名房東的行為是「令人憤怒與無法容忍」，並將其停權，同時，也聯繫這名亞裔女子，盼能提供幫助。

(中時電子報)