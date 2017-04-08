非法打工賺錢 泰籍男分局旁遭逮
自投羅網！泰國籍男子KHONGSUK及THONGSI，趁新竹市警察局第2分局外牆整修，偷偷混進該工程打工。8日警方執勤時，發現2人膚色、輪廓與本國人有異，上前盤查才得知，原是藉觀光旅遊名義來台，賺取零用錢花費，訊後依違反就業服務法罪嫌移送。
興建20多年的新竹市第2警分局，外牆陸續產生剝落狀況，為確保警方辦公便利以及安全性，今年2月9日起，進行「新竹市警察局第2分局建物耐震補強工程」，由家鎂營造有限公司承包，預計4月24日完工。
警方表示，8日早晨蕭姓雇主，以貨車載2名工人，至第2警分局旁，準備進行工程修補，2男下車時，見警卻面露緊張、眼神游移，警驚覺有異，並發現雙方輪廓、膚色與本國人不同，上前訊問才得知，為43歲泰國籍男子KHONGSUK及55歲THONGSI，。
警方調查，2男上月27日以觀光簽證入境，為了解台灣工作情況，跟著姻親蕭姓雇主，四處至工地工作，8日上午剛到第2警分局，準備協助釘樓板、以及油漆、清潔等內容，因天數不多，雇主尚未告知薪資狀況，打算先做做看，適合的話再回泰國，申請來台工作。
「冤枉阿，我沒有雇用！」蕭姓雇主表示，他自新北市新莊區，來新竹市進行分局頂樓漏水工程，由於2人是他妻子的親戚，只請他們到工地幫忙搬材料，預計結束後，帶2人前往斗六遊玩，堅稱當朋友看待，沒有雇用。警訊後依違反就業服務法，將2男移送並遣返泰國。
(中時)
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