各國家公園去年遊客數 墾丁最多

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內政部今天公布最新統計，去年9座國家公園、1座國家自然公園到訪遊客2291萬人次，較104年減少580萬人次，其中以墾丁國家公園遊客584萬人次最多。

截至去年底，台灣共有墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、東沙環礁、台江及澎湖南方四島等9座國家公園，及1座國家自然公園（壽山國家自然公園）。

內政部統計，去年國家（自然）公園遊客2291萬人次，較104年減少580萬人次（減少20.2%），主要受「尼伯特」及「莫蘭蒂」兩個強烈颱風侵襲，造成多處園區災害以及陸客人數減少等因素所致。

進一步分析，去年各國家（自然）公園遊客人次，以墾丁國家公園584萬人次占25.47%最多、太魯閣國家公園452萬人次占19.75%次之、陽明山國家公園432萬人次占18.87%居第3，合占約64.08%。

觀察去年增減情形，除玉山、金門國家公園遊客人次增加外，其餘均為減少，以墾丁國家公園減少222萬人次（減少27.56%）、太魯閣國家公園減少208萬人次（減少31.51%）、壽山國家自然公園減少128萬人次（減少29.78%）較多。

內政部說，去年違反國家公園法案件有831件，其中以墾丁國家公園336件最多，太魯閣國家公園153件次之，陽明山國家公園137件居第3。按違反項目分，以擅入禁區226件最多、違建82件次之、破壞生態環境64件居第3。 1060408

(中央社)