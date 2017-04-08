習近平專機暫停阿拉斯加 遊覽當地美景
中國大陸國家主席習近平今晚在阿拉斯加州欣賞自然美景的同時，州長也希望能把世界人口最多的國家大陸，對阿拉斯加天然資源需求的胃口養大。
美聯社報導，大陸代表團和習近平結束在佛羅里達州與總統川普的會面後，專機今晚在阿拉斯加州最大城市安克拉治（Anchorage）降落加油，阿拉斯加州州長華克（Bill Walker）夫婦和數名政府高官，也親自迎接習近平夫婦等人。
來自大陸的貴客和阿拉斯加州的東道主駕駛休旅車、加長豪華轎車和其他汽車，在攝氏4度的藍天白雲下展開觀光行程。
他們將到白鯨點（Beluga Point）以及距離安克拉治以南約24公里的西華德高速公路（Seward Highway）欣賞美景。
在西華德高速公路上，可以看到被白雪覆蓋的楚加奇山（Chugach Mountains），以及庫克灣（Cook Inlet）中迴轉灣（Turnagain Arm）美不勝收的景緻。這塊水域是瀕臨絕種的白鯨重要棲地。
華克表示，他迫不及待要告訴習近平，阿拉斯加有大量的資源開發機會。華克在會面前發布的聲明中表示：「我們的石油和天然氣業、觀光業、漁業、空運業和礦物資源業有龐大的潛能。」
對華克而言，就算跟習近平相處時間只有幾個小時，也能得到效益。
根據美國人口調查與統計局，大陸是阿拉斯加州最大出口市場，2016年購買將近價值12億美元的商品。第2大國際市場是日本，近8.2億美元；再其次是南韓的7.3億美元。
阿拉斯加州商務部部長赫拉迪克（Chris Hladick）稱大陸代表團來訪是「千載難逢的機會」。（譯者：中央社陳昱婷）1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。