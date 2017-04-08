習近平專機暫停阿拉斯加 遊覽當地美景

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中國大陸國家主席習近平今晚在阿拉斯加州欣賞自然美景的同時，州長也希望能把世界人口最多的國家大陸，對阿拉斯加天然資源需求的胃口養大。

美聯社報導，大陸代表團和習近平結束在佛羅里達州與總統川普的會面後，專機今晚在阿拉斯加州最大城市安克拉治（Anchorage）降落加油，阿拉斯加州州長華克（Bill Walker）夫婦和數名政府高官，也親自迎接習近平夫婦等人。

來自大陸的貴客和阿拉斯加州的東道主駕駛休旅車、加長豪華轎車和其他汽車，在攝氏4度的藍天白雲下展開觀光行程。

他們將到白鯨點（Beluga Point）以及距離安克拉治以南約24公里的西華德高速公路（Seward Highway）欣賞美景。

在西華德高速公路上，可以看到被白雪覆蓋的楚加奇山（Chugach Mountains），以及庫克灣（Cook Inlet）中迴轉灣（Turnagain Arm）美不勝收的景緻。這塊水域是瀕臨絕種的白鯨重要棲地。

華克表示，他迫不及待要告訴習近平，阿拉斯加有大量的資源開發機會。華克在會面前發布的聲明中表示：「我們的石油和天然氣業、觀光業、漁業、空運業和礦物資源業有龐大的潛能。」

對華克而言，就算跟習近平相處時間只有幾個小時，也能得到效益。

根據美國人口調查與統計局，大陸是阿拉斯加州最大出口市場，2016年購買將近價值12億美元的商品。第2大國際市場是日本，近8.2億美元；再其次是南韓的7.3億美元。

阿拉斯加州商務部部長赫拉迪克（Chris Hladick）稱大陸代表團來訪是「千載難逢的機會」。（譯者：中央社陳昱婷）1060408

(中央社)