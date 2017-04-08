藝術家贈家扶助學金 埋種藝術種子

北高雄家扶中心今天舉辦蕭勤國際文化藝術基金會獎助學金茶會，董事長蕭勤與學子分享他的人生歷程，盼在較貧瘠土地埋種藝術希望種子，待適當時機有機會成長與茁壯。

蕭勤國際文化藝術基金會提供南、北高雄家扶中心每學期共新台幣50萬元的獎助學金，協助100名在課業表現優異或具多元才藝的學生，使他們不因家庭經濟困難而於學習上受到限制，藉由獎助學金的提供鼓勵學子們積極奮發向上。

北高雄家扶中心扶幼主委宋慶信、主任魏宗胤及南高雄家扶中心扶幼主委林明星、主任郭淑美到場勉勵家扶青少年，並由蕭勤鼓勵學子們。

茶會安排學子們用粉蠟筆即興創作，沒有題目限制，只有與自我的對話，蕭勤也與學子討論創作的意涵，跳脫傳統美術課程的教學模式，希望學子體驗「觀心」的創作模式，透過一筆一畫，刻畫出屬於自我的真實感受。

有學子聽到要作畫，表示有點膽怯，擔心創意不足無法有完美的呈現，蕭勤則鼓勵藝術沒有對與錯，也沒有美與醜，學習如何將心靈的感受呈現在畫作上，那才是自己獨一無二的作品。1060408

(中央社)