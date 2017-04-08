緬甸2艘渡輪相撞 20死多人失蹤

緬甸仰光西方的霸辛河（Pathein River）7日晚間發生兩艘渡輪相撞意外，造成20人死亡和多人失蹤，緬甸相關單位仍在搜救中。

泰國每日新聞報引述發自仰光的媒體報導指出，仰光西方的霸辛河在7日晚間發生兩艘渡輪相撞意外，共造成20人死亡和至少9人失蹤，緬甸相關單位仍在搜救失蹤人員。

報導指出，共有16名女性和4名男性死亡，另有約30人獲救，這些人參加親友婚禮，因所搭渡輪超載而發生意外。去年10月在緬甸中部也發生渡輪船難，造成至少50人死亡和20人失蹤的慘劇。1060408

(中央社)