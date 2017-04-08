美艦狂轟後 傳俄艦攜飛彈怒赴地中海

我要評比

根據報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已下令1艘軍艦從例行航程調頭馳赴地中海，以保護敘利亞免遭美國進一步空襲。

英國「每日鏡報」（The Daily Mirror）網站報導，蒲亭派遣海軍葛里戈洛維契上將號（Admiral Grigorovich）護衛艦馳赴地中海，跟兩艘美國軍艦互別苗頭。美國海軍兩艘軍艦在美東時間6日晚間轟炸敘國荷姆斯巿（Homs）附近的1處軍用機場。

俄國1名消息人士表示，這艘配備巡弋飛彈的軍艦原本在黑海參與演習，預定今天稍晚抵達地中海。

消息人士告訴俄國塔斯社（TASS）：「配備Kalibr巡弋飛彈的這艘俄國軍艦，將拜訪敘利亞托土斯港（Tartus）的後勤基地。」

美聯社報導，美國官員則表示，俄國葛里戈洛維契上將號護衛艦已在6日駛入東地中海。

根據地方媒體，美國對敘利亞發射巡弋飛彈後，俄國國防部表示，將加強敘國空防。

據報導，俄國國防部還嘲笑美國空襲成效「極低」，表示僅23枚飛彈命中目標，其他36枚不知飛到哪裡去了。（譯者：中央社周莉芳）1060408

(中央社)