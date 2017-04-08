美艦狂轟後 傳俄艦攜飛彈怒赴地中海
根據報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已下令1艘軍艦從例行航程調頭馳赴地中海，以保護敘利亞免遭美國進一步空襲。
英國「每日鏡報」（The Daily Mirror）網站報導，蒲亭派遣海軍葛里戈洛維契上將號（Admiral Grigorovich）護衛艦馳赴地中海，跟兩艘美國軍艦互別苗頭。美國海軍兩艘軍艦在美東時間6日晚間轟炸敘國荷姆斯巿（Homs）附近的1處軍用機場。
俄國1名消息人士表示，這艘配備巡弋飛彈的軍艦原本在黑海參與演習，預定今天稍晚抵達地中海。
消息人士告訴俄國塔斯社（TASS）：「配備Kalibr巡弋飛彈的這艘俄國軍艦，將拜訪敘利亞托土斯港（Tartus）的後勤基地。」
美聯社報導，美國官員則表示，俄國葛里戈洛維契上將號護衛艦已在6日駛入東地中海。
根據地方媒體，美國對敘利亞發射巡弋飛彈後，俄國國防部表示，將加強敘國空防。
據報導，俄國國防部還嘲笑美國空襲成效「極低」，表示僅23枚飛彈命中目標，其他36枚不知飛到哪裡去了。（譯者：中央社周莉芳）1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。