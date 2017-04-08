教育部救學童蛀牙 推臼齒窩溝封填

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台灣約5成學童有蛀牙的問題，教育部今年以「塗氟填溝有保障、潔牙少糖好口腔」做宣導重點，鼓勵學童接受第一大臼齒窩溝封填。

教育部指出，蛀牙不只會痛，還可能因為口氣不良，影響人際交往和身心發展。教育部於104年起委託高雄醫學大學推動「學童口腔保健計畫」，目前已選25校作為試辦學校。

保健計畫包括鼓勵學童餐後及睡前潔牙，而且要用含氟量1000ppm以上牙膏，並且使用牙線輔助清潔。學校營養午餐和餐後零食，要盡可能減少含糖食物。

許多學校都結合社區牙醫師，協助教師一同宣導正確的牙齒保健習慣，並不斷舉辦研習活動，讓教師分享教案和教學心得。另外，教育部也鼓勵學童接受第一大臼齒窩溝封填，保護口腔深處、較難清潔的牙齒。1060408

(中央社)