未熄火車被醉漢開上國道 警狂追50公里逮人

多項前科的醉漢，看到別人自小貨車未熄火，就盜駛上國道，被警察一路狂追逮捕。（吳敏菁攝）

侯嫌盜駛別人自小貨車，要下三義交流道，撞上奧迪自小客車被警方現場逮捕。（吳敏菁攝）

不要未熄火就下車！彰化市昨天發生駕駛想說到便利商店買東西，沒拔鑰匙，被多項前科、醉酒35歲侯姓男子，疾馳駛上國道，警方狂追50公里，侯不要命的超車又飆車，東搖西晃，還不時偏撞護欄，差點就翻車，緊急下三義交流道再撞上奧迪自小客車，警員衝前逮捕。

彰化警分局莿桐所長侯春發表示，線東路與彰草路口的便利商店前一輛自小火車未熄火被竊走，立即調閱監視器掌握車行軌跡，立即調派巡邏車2部及偵防車1部，一路尾隨，侯嫌被逮，酒測值0.49MG/L，今天將全案依竊盜、公共危險移送。

警方調查，侯嫌供稱，想念女友，心情不好，於是喝了幾杯，看到小貨車未熄火停在路邊，就控制不住了，「不是不偷白不偷啦！是為了想回花蓮看女友，卻沒錢買車票」，當時以為這是老天爺要給他的機會，不然怎會這麼巧，就一部車等著給他開！

侯春發表示，警方方從彰鹿路發現侯嫌開始追逐，雖然鳴笛直追，但侯嫌不停車，還直接朝國道中山高北上，一路追逐約20多分鐘、50公里後，侯不勝酒力，失控擦撞路肩護欄後，小貨車給他開得就像被灌醉一樣，一路搖晃，要出閘道口再撞到一台奧迪自小客車，被尾隨的員警當場逮捕。

(中時)