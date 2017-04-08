育達校園內青少年衝突 混亂中一人遭刀傷

北市育達商職上午11時許，發生一起青少年鬥毆事件，混亂中有人掏出彈簧刀，刺傷一名吳姓男子頭部，警方獲報後到場將5名青少年帶回偵辦，吳姓男子傷勢並無大礙，就醫後再自行返回警局應訊。

警方調查，育達今日舉行園遊會，一群外校青少年到育達參加，遇到先前就有嫌隙的該校蔡姓男學生，雙方一言不和又爆發口角衝突，外校學生仗著人多將蔡男等5人圍住，混亂中蔡男掏出一把彈簧刀，朝吳姓男子攻擊。教官見狀立刻報警處理，警方將蔡男等5人帶回警局，並查扣作案用的刀械，訊後將依傷害罪嫌移送法辦。

(中時)