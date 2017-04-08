「迷你蛋」預計6月底前啟用空間活化 提供多功能設施

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台中市迷你蛋預計6月底前啟用，空間活化提供多功能設施，帶動地方運動產業發展。（陳世宗攝）

台中洲際棒球場旁的多功能運動中心（又稱迷你蛋），預計今年6月底前啟用，除規畫國際奧會規定正式比賽種類的室內運動設施，還設置展演、餐飲等空間，搭配後續規畫興建運動博物館；將提供市民更優質多元的休閒場所，成為全台首座棒球運動休閒園區。

體育處表示，2009年前市府與午陽集團簽訂洲際棒球場ROT合約，除維護洲際棒球場，還必須在球場旁興建符合國際奧會賽事標準的體育場館及立體停車場，剩餘空間則作為餐飲、旅館及賣場使用；「迷你蛋」去年6月取得使照，立體停車場今年3月底前取得使照。

體育處指出，多功能運動中心基地面積約8萬9000平方公尺，高29公尺，有3000個座位；其中，1樓規畫多功能空間，作為餐飲、展演等使用、2樓為機房、3樓則打造運動場館，可舉辦各類比賽活動或體育賽事，進行多元化營運。

體育處強調，未來多功能運動中心除可舉辦運動賽事，還可辦理音樂會、演唱會等藝文表演，讓場地不侷限於運動使用，市府將串連周邊規畫成為棒球運動休閒園區，提供多種形態休閒活動，吸引更多人潮，帶動地方運動產業發展。

(中時)