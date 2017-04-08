盧曉晴Alice升至第2 決賽輪爭逆轉勝
旅日高球女將盧曉晴繼首輪68桿之後，8日在Alice女子公開賽次輪再揮出69桿，以總桿137桿(-7)從首輪並列第3，躍升至與這輪飆出64桿的日本女將原江里菜並列第2。
不過，與盧曉晴同樣從美巡轉戰日巡的前球后韓國女將申智愛，次輪大發神威揮出66桿，以133桿(-11)躍居榜首，盧曉晴落後桿數從出發前的1桿，擴大到4桿。
仍在爭取本季首冠的盧曉晴，前兩輪-7與並列第2，均為本季出賽6場以來最佳成績，從前兩輪領先者-11來看，比賽球場難度沒很高，仍有機會在決賽輪爭奪逆轉勝與日巡第13冠。
台灣4女將打完前兩輪全部晉級，另3人蔡佩穎次輪71桿，以141桿並列第12，姚宣榆揮出72桿，以144桿暫居並列第28，劉依貞交出74桿，以147桿並列第43。
(中時電子報)
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