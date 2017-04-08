王菲揪李嫣杜拜逍遙遊 紅裙上身霸氣騎駱駝

網友分享王菲身穿紅裙現身杜拜飯店。（圖／取自騰訊娛樂）

網友透露王菲帶女兒李嫣和親友去騎駱駝。（圖／取自騰訊娛樂）

王菲2014年曾旋風來台拍廣告。（圖／中時資料照片）

天后王菲月初被網友目擊一身輕便，和女兒李嫣穿母女裝現身杜拜機場，近日不少網友陸續分享捕獲野生王菲照片，今(8日)陸媒曝光數張王菲新照，可見她換穿霸氣紅色長裙，頭綁上俏麗髮帶，看來氣勢十足，網友更爆母女倆跟友人跑去騎駱駝，享受愜意時光。

據《騰訊大成網》報導，近日有網友向「成都有條娛」提供王菲旅行新照片，其中一幕她身穿黑衣、戴墨鏡，和李嫣與隨行友人在飯店吃飯滑手機，另一幕她則在大廳換上紅色長裙，和坐在沙發上的友人聊天，天后氣勢依舊。

網友更分享王菲隨後和友人、李嫣跑去騎駱駝，享受難得的沙漠風光，也成為最美風景，網友則讚：「不得不承認，她一生瀟灑自如」、「這種狀態真是太讓人羨慕啦」、「沒有受多少網友外界的影響，依舊談著戀愛，做著天后。」

(中時電子報)