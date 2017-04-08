生命橋樑 扶輪3年助學450位清寒生

秉持百年樹人精神，國際扶輪「生命橋樑助學計畫」協助弱勢學生完成學業，3年來幫助450位清寒生。每位學生不止有魚吃（獎學金)，還有導師提供釣竿指導如何規劃職涯。

「生命橋樑助學計畫」2016-17年度受獎學生結業式今天在台北科技大學舉行，學生合唱「隱形的翅膀」，歌詞道出年輕學子的心聲。

歌手張韶涵的「隱形的翅膀」歌詞，勾勒現今年輕學子的心境，特別是台灣許多清寒大學生，心中都追逐夢想，期盼有出頭天的機會，但現實生活卻面臨未來學貸還款與生活費等重重壓力。

鑑於台灣大學生學貸人數逐年增加，畢業出社會後可能陷入貧困世代，瑞安扶輪社創社社長馬靜如在2014-15年度擔任地區服務主委時，推廣「生命橋樑助學計畫」，主要以輔導大學生進入適合其天賦的職場為目標，鍛鍊這些清寒大學生能有一雙可以飛得更高、更遠的「隱形的翅膀」。

這項計畫持續3年以來，已幫助約450位清寒學生。本年度課程有超過40個扶輪社贊助27所大專院校，共計150名清寒學生，完成30小時與個人職涯發展相關的課程。

馬靜如說，要持續舉辦一項服務活動，需要結合大量人力與資源，瑞安扶輪社雖然承接主要工作，包含募款、課程安排等行政工作，但是贊助社及導師才是計畫中的關鍵角色，協助學員更快找到自我天賦與職涯方向。

生命橋樑受獎學生代表陳語萱，就讀台大經濟系，分享助學計畫課程之一「幫助你成功的七個好習慣」所帶給他的收穫。

陳語萱說，「我在學校雙主修國企系，課業繁重，總覺得每天都像無頭蒼蠅一般窮忙。在接觸課程後，我領悟到應以終為始，先確立目標，再反推為了達成目標，我應該做什麼？」

他舉出實際例子，指出課程帶給他的正面影響，「我在還沒畢業以前就找到工作，在學校的最後一學期甚至以滿分畢業。」

另一位學生代表林佳漢說，「如果有人問我生命橋樑是什麼，我會回答這是一個收你為徒的故事。在瑞安扶輪社的安排下，每一位學生都有導師，他不止給學生們魚吃（獎學金)，還提供釣竿指導如何為職涯做規劃」。1060408

(中央社)