外勞期滿續聘或轉聘 服務費調降
過去外勞3年期滿時，需出國1天，當外勞在返國續聘時，仲介的服務費將會比照剛來台的第一年，收取最高每月1800元。不過就服法通過後，外勞不需出境即可續聘或轉換，其仲介服務費調降為1500元。
勞動部日前公告「私立就業服務機構收費項目及金額標準第六條修正」。過去勞動部規定仲介跟外籍勞工收取服務費，第一年每月不得超過新台幣1800元，第二年每月不得超過1700元，第三年每月不得超過1500元。外勞期滿後需出國1天，返回台灣續聘時，其服務費將重新回到第一年的計算基準。
不過由於就業服務法去年修正通過之後，取消3年出國規定，因此外籍勞工入境後，在台灣工作的時間將有可能超過3年以上。
對此，勞動部表示，即日起外籍勞工不管是續聘或轉換雇主，在台灣都已經待了3年，仲介提供的輔導諮詢頻率也減低，同時因外勞不必出國，亦不須辦理離境、交通接送和簽證等作業，因此外勞在台工作的第4年起的每月服務費，應比照第3年的收費標準，也就是每月不得超過1500元。1060408
(中央社)
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