大鵬灣水上嘉年華來囉！　百艘風帆橫渡小琉球

2017大鵬灣遊艇帆船季系列活動今天盛大展開，鵬灣盃風帆錦標賽率先打頭陣，百艘風帆橫渡小琉球。（謝佳潾攝）

重型帆船參加橫渡小琉球競賽。（謝佳潾攝）

今年多出許多學生參加風帆競賽。（謝佳潾攝）

正式啟航！2017大鵬灣遊艇帆船季系列活動今天盛大展開，橫渡小琉球的鵬灣盃風帆錦標賽率先打頭陣，260艘大小帆船及330名好手齊聚海上較勁，各色風帆在水上飄揚的景緻相當壯觀，鵬管處盼將4月天打造成專屬大鵬灣的水上嘉年華月。

「報名人數創新高！」鵬管處指出，今年報名風帆競賽的人數高達330人，不僅是歷年新高，也是首度出現大量學生組隊、以學校名義參賽，而競賽的260艘風帆中，有100多艘挑戰橫渡小琉球，其中有15艘是重型帆船，此也是歷年首見，可見風帆運動已有漸熱趨勢。

鵬管處副處長高堂貴說，今年有來自全台多所學校學生參賽，可想見風帆運動在教育層面上已嶄露頭角，加上帆船基地將打造4公頃的帆船訓練中心，可望未來的風帆國手將出自大鵬灣，同時也盼藉遊艇帆船季系列活動促進海上運動發展。

遊憩課表示，每年4月幾乎都吹西北風，這是最適合從事水上運動的月份，因此為打造水上嘉年華的壯闊，今年除風帆賽外，還增辦全台首創的水上摩托車競賽及獨木舟、立式划槳、創意環保船等比賽，接連3周的周末日登場，帶給遊客不一樣的饗宴。

觀光局副局長張錫聰也蒞臨現場，他說，台灣的陸上觀光景點每到假日都可見人潮爆滿，已達飽和狀態，但海上觀光仍有很大的發展空間。鵬管處處長許主龍也說，希望大鵬灣的水上遊憩活動，能帶動當地觀光發展及提升產業的經濟產值。

(中時)