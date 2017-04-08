關島馬》「踏浪」進終點 BBQ烤肉趴海灘等你
海灘起跑，終點線有浪花迎接，第5屆關島國際馬拉松9日凌晨3時將在關島最美海灣杜夢灣(Tumon bay)的怡寶海灘(Ypao Beach)鳴槍起跑，完賽還能直接在海灘旁享受配有Live樂團的BBQ烤肉派對，體驗「跑在天堂」感受。
獨一無二凌晨3時起跑的關島馬拉松，海景、日出相伴跑馬是一大特色，另外關島馬拉松起終點都設在怡寶海灘公園，四季如夏的關島，海水溫度平均約27度，終點線特地設計能直接讓跑友「踏浪」消暑，如果還不夠涼爽，現場還會設有灑水降溫區。
別以為跑完馬拉松就結束，關島馬拉松精彩的還在後頭，「After Party」BBQ烤肉上午6點30分就在海灘公園等著完賽跑友，享受美食和現場Live樂團演奏、傳統火舞表演。
關島國際馬拉松執行長費格遜(Ben Ferguson)表示，今年關島馬拉松總報名人數4213人、國際跑友雙雙創新高，曾為西班牙、日本，現為美國領地的關島，跑友半數是美國與關島居民外，超過四分之一參賽者來自日本，今年則有339位台灣跑友，另外還有不少南韓藝人、1996年亞特蘭大奧運馬拉松銀牌李鳳柱也共襄盛舉。
(中時電子報)
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