吸毒恍神 男屋頂丟改造槍屋主報警

警方循線拘提楊嫌到案。（柯宗緯翻攝）

楊嫌在租屋處頂樓亂丟改造槍，遭屋主報警。（柯宗緯翻攝）

38歲楊姓灌漿工人吸毒神智不清，將改造手槍當玩具，亂丟在租屋處頂樓，遭屋主發現報警，警方清查發現租在3樓楊姓男子涉有重嫌，循線到住處搜索當場查扣6小包安毒、改造槍械工具等，並於台中將楊嫌拘提到案，另有兩名同屋友人坦言吸毒，全案依違反槍砲及毒品危害防制條例，移送高雄地檢署偵辦。

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(中時)