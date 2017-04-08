語言發展法草案公聽會 聾人盼納入手語

國家語言發展法草案公聽會今天在台中市登場，聾人團體代表在公聽會大聲疾呼，將台灣手語納入國家語言法。

文化部今天上午在國立台中教育大學舉辦「國家語言發展法」草案公聽會，文化部長鄭麗君、國立台中教育大學校長王如哲等人都出席了今天的公聽會，全程參與，聆聽來自社會各團體以及人士對於國家語言發展法的意見以及建議。

鄭麗君致詞時指出，多元文化來自於語言的多元與豐富，但長期語言一元化的政策，限制了多元族群各種母語的自然發展，造成母語傳承危機，更重要的是失去了多元語言發展的話語權，這是我們共同的危機。

她說，每一種語言都是這個世界文明重要的資產，所以有感於台灣民主化之後面對這樣的危機，民主化後要落實文化平權，在民主化後不僅要追求文化平權，重視保存本土語言。

除了鄭麗君的致詞外，有政黨社團、國小教師以及研究所學生都登記發言，其中有國小老師認為，國家只有客家電視台以及原住民電視台還不夠，政府應該推廣在現有的電視節目中增加台語內容。

另1名在小學教音樂的張姓女教師則說，她的父母沒有教她說台語，發音還不如年幼的女兒來得自然，她認為應廢注音改成羅馬拚音，政府應廣設台語幼稚園以及設立台語電視台。

在今天的公聽會上，也有聾人團體出動數十人到會場，提出要將台灣手語納入國家語言法的主張，他們身穿印有標語的上衣，手持紙板，在會場內受到矚目；在台中市成立聽障協會的牧師潘信宏指出，台灣手語的地位不能跟新住民語一樣，只有尊重，而沒有應享的權利。

潘信宏說，如果把台灣手語納入國家語言發展法，就符合聯合國身心障礙者權利公約，保障使用手語者的權利，保障公民的語言權，而過去30、40年台灣聾人所受的教育並不平等，聾人文化和一般口語不同，我們一般使用的語言都是聽覺，而聾人文化使用的語言卻是視覺，兩者鴻溝很大，而啟聰學校教的是文字手語，應稱為手勢譯碼中文，不是真正的手語，他建議要開台灣手語論壇，讓一般人和聾人族群能對話。

主辦單位則說，今天的公聽會有近300人到場參與，其中有70人登記發言，而在7場公聽會結束後，將繼續舉辦專家學者及法律諮詢會議、座談會及機關協商事宜，以完備法制基礎。1060408

(中央社)