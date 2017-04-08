大鵬灣盃錦標賽 260艘帆船競技

(中央社屏東縣8日電）屏東大鵬灣遊艇帆船季系列活動，今天由「橫渡小琉球暨大鵬灣盃全國錦標賽」打頭陣，來自全國260艘帆船橫渡大鵬灣域至小琉球來回競技，在灣面形成美麗的帆船點點畫面。

大鵬灣遊艇帆船季系列活動今天起連續3個周六、日舉辦，今年的帆船橫渡小琉球暨大鵬灣盃全國錦標賽，報名人數達330人、帆船260艘創下歷年新高，有許多學校報名參加，帆船運動在台灣越來越盛，還有全台第2大的雙船體帆船應賽。

當鳴笛聲響起，海面上260艘各類帆船疾駛海面齊發，橫渡大鵬灣灣域抵小琉球，再回航東港大鵬灣碼頭，帆船點點的壯觀場面，是每年大鵬灣的盛景。

今年大鵬灣遊艇帆船系列活動總共有5項水上活動賽事，有帆船橫渡小琉球、獨木舟趣味賽、專屬學童的創意環保船設計賽、立式划槳及台灣首創的水上摩托車競賽，活動至4月23日，在每個週末登場。

帆船競賽明天還有1天，大鵬灣免費水上體驗活動從15日開始，民眾憑3張3-4月發票即可樂享大鵬灣水上遊憩，有15、16、22及23日在帆船基地的帆船體驗、15及16日的獨木舟體驗、15日青洲濱海遊憩區有立式划槳體驗、16日有水上摩托車提供民眾遊玩。1060408

(中央社)