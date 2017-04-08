大鵬灣盃錦標賽 260艘帆船競技
(中央社屏東縣8日電）屏東大鵬灣遊艇帆船季系列活動，今天由「橫渡小琉球暨大鵬灣盃全國錦標賽」打頭陣，來自全國260艘帆船橫渡大鵬灣域至小琉球來回競技，在灣面形成美麗的帆船點點畫面。
大鵬灣遊艇帆船季系列活動今天起連續3個周六、日舉辦，今年的帆船橫渡小琉球暨大鵬灣盃全國錦標賽，報名人數達330人、帆船260艘創下歷年新高，有許多學校報名參加，帆船運動在台灣越來越盛，還有全台第2大的雙船體帆船應賽。
當鳴笛聲響起，海面上260艘各類帆船疾駛海面齊發，橫渡大鵬灣灣域抵小琉球，再回航東港大鵬灣碼頭，帆船點點的壯觀場面，是每年大鵬灣的盛景。
今年大鵬灣遊艇帆船系列活動總共有5項水上活動賽事，有帆船橫渡小琉球、獨木舟趣味賽、專屬學童的創意環保船設計賽、立式划槳及台灣首創的水上摩托車競賽，活動至4月23日，在每個週末登場。
帆船競賽明天還有1天，大鵬灣免費水上體驗活動從15日開始，民眾憑3張3-4月發票即可樂享大鵬灣水上遊憩，有15、16、22及23日在帆船基地的帆船體驗、15及16日的獨木舟體驗、15日青洲濱海遊憩區有立式划槳體驗、16日有水上摩托車提供民眾遊玩。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。