貨車衝撞案落網嫌犯 瑞典警：疑為駕駛

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瑞典警方今天表示，涉及斯德哥爾摩市中心攻擊案而遭逮捕的男子，疑似是撞死4人的貨車駕駛。

路透社報導，警方發言人白斯特倫（Lars Bystrom）說：「此人已做為嫌犯被逮捕…在此案中為貨車駕駛。」

「此外，可能還有其他人與他有連繫，但我們目前還不清楚。」

這名男子昨天在斯德哥爾摩北部郊區被拘留，後以涉嫌犯下恐怖罪行遭捕。（譯者：中央社廖禹揚）1060408

(中央社)