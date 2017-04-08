川習會後 國安人士：挑戰在平衡與中關係

川習會落幕，未談到台灣議題，與國安團隊原先研判的台美關係「零意外」一致，而台灣未來的挑戰是在戰略上被美方或週邊國家看得更重的同時，又必須同時平衡跟中方的關係。

美國總統川普和中國國家主席習近平的川習會在美東時間7日結束，美中會後的談話與官媒新聞都未提及一中與台灣等議題，雙方會後也沒有發表聯合聲明。

府院人士指出，國內部分媒體或學者在會前分析認為會有「第四公報」之類的涉台聯合聲明，或者兩國元首一起站出來的聯合記者會，造成台灣「邊緣化」、「籌碼說」的效果，不過最後只有雙方各自發布新聞。

國安團隊認為，中方在這次的會面上，除確立在中共「十九大」之前，習近平終於跟川普見上一面這件事之外，其他沒有進展；代表國安團隊會前預期美方會特別關注在朝鮮半島議題上、不太可能就台灣議題跟中國對話的研判是正確的，發展也如會前預期般的美中關係平順、台美關係零意外。

對於會中沒談到一中或台灣議題，是否代表台灣被「邊緣化」？國安人士指出，「這是非常外行的說法」，實際上現在的台灣，地緣上剛好就在北有美韓、美日，南有美菲、美國東協這些軍事合作架構，並且在中國跟這些國家都處於不同程度的緊張關係下，台灣幾乎是地緣戰略上的唯一缺口。

國安人士分析，如果上述這些戰略部署是必須的，把台灣邊緣化或者放成缺口，「怎可能合乎美國利益？」加上台灣的經貿跟產業跟美國在電子或高科技上都高度重疊或至少有很深的分工關係，「這些要如何邊緣？」

國安團隊認為，台灣未來真正的挑戰是在這個全新的局勢下，在戰略上被美方或周邊國家看得更重，但台灣又必須同時平衡跟中方的關係，這個拿捏是過去沒經驗過的功夫。1060408

(中央社)