艾莉斯女子高球賽次輪 盧曉晴並列第2
台灣高球女將盧曉晴今天在艾莉斯女子公開賽次輪打出4鳥、1柏忌的69桿，並以兩輪合計137桿並列第2，落後領先的申智愛有4桿差距。
女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金6000萬日幣（約新台幣1658萬元）的艾莉斯女子公開賽（Studio AliceLadies Open），當地時間7日起在日本的兵庫縣進行3回合共54洞的賽事。
盧曉晴首輪打出7鳥、3柏忌的68桿並列第3，今天她抓下4隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿3桿的69桿，兩輪合計低於標準桿7桿的137桿成績，讓她和日本女將原江里菜（Erina Hara）並列第2，落後領先者4桿差距。
蔡佩穎首輪打出3鳥、1柏忌的70桿並列12名，次輪她抓下2隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿，兩輪合計低於標準桿3桿的141桿，讓排名維持在並列12名。
另外兩名台灣選手，姚宣榆以兩輪合計144桿排在並列28名，劉依貞則以147桿並列43名。
韓國女將申智愛（Jiyai Shin）首輪以5鳥、0柏忌的67桿與日本女將笠律子（Ritsuko Ryu）並列領先，今天申智愛抓下6隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，並以兩輪合計低於標準桿11桿的133桿成績獨居領先位置。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。