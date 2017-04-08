艾莉斯女子高球賽次輪 盧曉晴並列第2

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台灣高球女將盧曉晴今天在艾莉斯女子公開賽次輪打出4鳥、1柏忌的69桿，並以兩輪合計137桿並列第2，落後領先的申智愛有4桿差距。

女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金6000萬日幣（約新台幣1658萬元）的艾莉斯女子公開賽（Studio AliceLadies Open），當地時間7日起在日本的兵庫縣進行3回合共54洞的賽事。

盧曉晴首輪打出7鳥、3柏忌的68桿並列第3，今天她抓下4隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿3桿的69桿，兩輪合計低於標準桿7桿的137桿成績，讓她和日本女將原江里菜（Erina Hara）並列第2，落後領先者4桿差距。

蔡佩穎首輪打出3鳥、1柏忌的70桿並列12名，次輪她抓下2隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿，兩輪合計低於標準桿3桿的141桿，讓排名維持在並列12名。

另外兩名台灣選手，姚宣榆以兩輪合計144桿排在並列28名，劉依貞則以147桿並列43名。

韓國女將申智愛（Jiyai Shin）首輪以5鳥、0柏忌的67桿與日本女將笠律子（Ritsuko Ryu）並列領先，今天申智愛抓下6隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，並以兩輪合計低於標準桿11桿的133桿成績獨居領先位置。1060408

(中央社)