蘇煥智返鄉開講 強調2018直轄市長一定參選

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前台南縣長蘇煥智（站立者）8日返回故鄉佳里召開區自治說明會，會中強調其參選2018直轄市長的決心，但地點仍未正式表態。（萬于甄攝）

前台南縣長蘇煥智8日回到故鄉開講，內容緊扣直轄市新區自治議題，吸引許多支持的鄉親力挺。蘇煥智表示，區自治是他力推的政策之一，為讓政策能夠推動，2018直轄市長選舉一定會參選到底，至於地點尚未決定。

蘇煥智返鄉召開直轄市區自治議題說明會，參選動作頻頻，讓許多人好奇他的參選地點，昔日對手魏耀乾8日也出席聆聽說明會，魏稱讚蘇是有理想、抱負的人，也希望蘇能參選台北市長，但蘇煥智聽後笑而不答，並未正面回覆，讓支持者相當好奇。

(中時)