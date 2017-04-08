日本、東協發聯合聲明：致力談妥RCEP

共同社8日報導，日本政府8日在大阪召開了與東協（ASEAN）十國的經濟部長會議，發表了致力於盡快談妥《東亞區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的聯合聲明。與會者還同意為實現該目標，將推動探討在人才培養及制度方面的對策，以及完善基礎設施建設等的經濟合作磋商。

日本經濟產業相世耕弘成在會後聯合記者會表示，這是邁向談妥RCEP的重要一步。各國就應該兼顧日本主張的高質量協議和早日談妥達成了一致。日本將加緊推動包括支援東協各國中小企業措施等內容的「日本東協合作框架」的具體進程。

聯合聲明強調，與會者一致認為有必要構建能讓處在不同經濟發展階段的國家及中小企業也因RCEP受益的「全面、優質、互利」框架。此外，還決定在9月馬尼拉召開的日本與東協經濟部長會議中加深討論。

RCEP是包括中國、印度等共16國進行談判的經濟夥伴關係協定（EPA）。東協各國有意盡快談妥，但日本要求的廣泛領域的高水平自由化能否實現協調，這是將面對的一大課題。

(旺報)