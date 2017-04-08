等嘸WAH邀請函 林奏延：主動出擊比乾等好

世界衛生大會WHA即將在5月舉行，我國至今尚未收到邀請函，蔡英文總統昨日表示「美國不見得會用我們期待的方式幫忙」，似乎暗指今年受邀情形不樂觀。前衛福部長林奏延今表示，我國在等待邀請的同時，應更「主動出擊」，像是提供疫苗、醫療人力給有需要的國家，主動讓全球看到我國的醫療實力、和在國際醫療的付出和參與。

我國去年在WHA開始前11天才收到邀請函，創下史上最晚紀錄，今年至今仍尚無消息。去年曾以觀察員身分、出席WHA並上台致詞的前衛福部長林奏延指出，許多人會對他去年的演講內容進行評論，但對他來講，「過去的已經過去，重要的是放眼未來」。

去年同樣也面臨遲遲未收到邀請函壓力的林奏延說，我國的醫療實力堅強，無論是外科、防疫、抗生素感染等各方面，實力均是有目共睹，在被動等待邀請函的同時，應該化被動為主動，像是讓各國知道，我國有提供醫療援助、疫苗防疫等作為的意願，讓外界看到我們在國際醫療的參與和付出。

林奏延今獲瑞信兒童醫療基金會頒發終身成就獎，表揚他畢身致力於兒科領域的付出，除了太太、兒子和媳婦從香港飛回來觀禮，行政院長林全也特別出席，並擔任他的頒獎人，並說道「林奏延曾是我的內閣成員，所以我特別前來頒這個獎給他。」

(中時)