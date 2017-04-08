迪士尼音樂會台中場不如預期 牛耳藝術致歉提補償

迪士尼授權最新製作「為自己加冕：迪士尼公主電影交響音樂會」昨日在台中國家歌劇院舉行，卻傳出表演不如預期的評價。主辦單位牛耳藝術今（8）日宣布，由於昨晚演出遇到收音與麥克風等問題，品質不如預期，因此將補償所有觀賞台中場的樂迷，贈送《美女與野獸》或《冰雪奇緣》電影原聲帶任一。

「為自己加冕──迪士尼公主電影交響音樂會」昨晚舉行，為全球首演的新製作，由長榮交響樂團領銜演出《美女與野獸》、《魔髮奇緣》等多首迪士尼經典動畫主題曲。然而品質不如預期，加上新加坡歌手張耀棟因為抱病演出，專業表現未竟如願，牛耳藝術表示，讓樂迷遺憾，「我們非常抱歉。」

牛耳藝術表示：「公司內部已經與環球唱片下訂單，希望能彌補台中場買票觀眾的感受。每一張票將可以兌換一張迪士尼電影原聲帶專輯CD，品項包括《美女與野獸》電影原聲帶或《冰雪奇緣》任選一張，希望表達我們最大的歉意。」

由於張耀棟持續身體不適，將不會在9日的台北場演出。「在台北場，所有的麥克風將改為手持麥克風，亞裔知名音樂劇歌手萬山樹也將撐起王子大局，為樂迷帶來最好的演出。」牛耳藝術表示，他們舉辦音樂會多年，對於這樣的呈現深感抱歉，也感謝樂迷多年的照顧與支持，如果有任何意見，也歡迎臉書私訊到牛耳藝術。

(中時)