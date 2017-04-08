高跟鞋有害健康！ 加卑詩省擬頒禁令限制

加拿大卑詩省議會擬禁止省內企業要求員工穿高跟鞋上班。（達志影像/Shutterstock）

每天穿高跟鞋出門上班，對於許多女性來說是一大折磨，所謂的「美」往往是建築在足弓的痛苦上。如今加拿大卑詩省（British Columbia，又稱不列顛哥倫比亞省）議會，綠黨議員安德魯韋佛（Andrew Weaver）提出新議案，擬禁止省內企業要求女員工穿高跟鞋上班，此議案也獲得省政府的支持，一旦通過，卑詩省未來將有機會「解放」女性的腳。

據英國衛報（The Guardian）報導，加拿大西岸的卑詩省議會，由綠黨的安德魯韋佛議員提出，擬立法禁止境內企業要求旗下女性員工穿高跟鞋上班，全面消除這種性別差異，讓女性的腳能適當地被「解放」。對於此提案，現任卑詩省長簡蕙芝（Christy Clark）不僅贊成，更公開表示，「在我們省內有許多的工作場所，目前都會要求女性員工必須穿高跟鞋上班，所以我贊成，我們也必須從現在停止這個既不安全、又帶有強烈性別歧視含意的物品出現。」

現任卑詩省長簡蕙芝。（圖/美聯社）

身為該省第二名女性省長，簡蕙芝對於禁止高跟鞋法案有極高的個人認知，她認為，「這些公司的高跟鞋服裝規定，不只是制度問題，對員工而言更是健康與安全的議題。高跟鞋對女性而言，存在對身體傷害的極高風險，無論是滑倒扭傷、或是長期站立造成腳、大小腿和背部的傷害，都是我們必須正視的問題。」卑詩省勞工大臣也表示支持，並呼籲民眾應認知，被公司要求在工作期間穿高跟鞋是錯誤的事情。

(中時電子報)