高跟鞋有害健康！ 加卑詩省擬頒禁令限制
每天穿高跟鞋出門上班，對於許多女性來說是一大折磨，所謂的「美」往往是建築在足弓的痛苦上。如今加拿大卑詩省（British Columbia，又稱不列顛哥倫比亞省）議會，綠黨議員安德魯韋佛（Andrew Weaver）提出新議案，擬禁止省內企業要求女員工穿高跟鞋上班，此議案也獲得省政府的支持，一旦通過，卑詩省未來將有機會「解放」女性的腳。
據英國衛報（The Guardian）報導，加拿大西岸的卑詩省議會，由綠黨的安德魯韋佛議員提出，擬立法禁止境內企業要求旗下女性員工穿高跟鞋上班，全面消除這種性別差異，讓女性的腳能適當地被「解放」。對於此提案，現任卑詩省長簡蕙芝（Christy Clark）不僅贊成，更公開表示，「在我們省內有許多的工作場所，目前都會要求女性員工必須穿高跟鞋上班，所以我贊成，我們也必須從現在停止這個既不安全、又帶有強烈性別歧視含意的物品出現。」
身為該省第二名女性省長，簡蕙芝對於禁止高跟鞋法案有極高的個人認知，她認為，「這些公司的高跟鞋服裝規定，不只是制度問題，對員工而言更是健康與安全的議題。高跟鞋對女性而言，存在對身體傷害的極高風險，無論是滑倒扭傷、或是長期站立造成腳、大小腿和背部的傷害，都是我們必須正視的問題。」卑詩省勞工大臣也表示支持，並呼籲民眾應認知，被公司要求在工作期間穿高跟鞋是錯誤的事情。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。