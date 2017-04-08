陸3公尺高公車站牌 網友：給姚明看的

中國大陸四川省成都市簡陽市出現「恨天高」公車站牌，部分高2.6公尺，另一種甚至高達3.48公尺，比中國大陸退役籃球明星姚明身高還高，讓大陸網民直呼「是給姚明看的嗎？」

綜合四川新聞網、成都商報報導，當地的公車站牌共有2種，一種高約2.6公尺，另一種最高的達3.48公尺。部分公車路線30多個站點全擠在寬約40公分的站牌上，讓當地民眾抱怨「站牌高，字又小，想看清楚真的很費勁。」

目前擔任中國大陸籃球協會主席的前美國職業籃球聯盟（NBA）選手姚明身高達2.26公尺，而當地的公車站牌竟比姚明身高還高，也讓大陸網民直呼「是給姚明看的嗎？」有人甚至覺得，連姚明要看都很吃力，「應該是給長頸鹿看的」。

對此，當地公車營運企業表示，不少民眾反映站牌過高，已計畫按照成都市標準改造站牌。簡陽市公路運輸管理所相關負責人表示，簡陽市的公車場站規畫已經提交給成都市交通運輸委員會，也向簡陽市政府就站台改造作出請示，正待批准。1060408

(中央社)