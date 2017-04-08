美財長：準備對敘祭出額外制裁

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，美國不久後將對敘利亞祭出額外的制裁行動，以實施軍事、外交與金融制裁的方式，因應敘利亞政權發動的化學武器攻擊。

梅努欽在川普位於佛羅里達州的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部表示：「我們將宣布對敘利亞祭出額外制裁，持續努力遏止這類活動，以凸顯我們多麼重視這個議題。」 梅努欽又說：「我們預期這些制裁將持續產生重大影響，防止有人與他們有生意往來」（譯者：中央社張曉雯）1060408

(中央社)