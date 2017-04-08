開怪手挖阿里山牛樟 警方逮4山老鼠
山老鼠囂張到直接開怪手挖牛樟，嘉義警方和林管處等深入山區，當場逮捕4人，今天依法移送偵辦。
嘉義縣警察局竹崎分局指出，與保七第七大隊嘉義分隊、嘉義林區管理處組聯合稽查小組，7日深夜在阿里山第152林班地，當場逮捕開怪手盜木山老鼠。
聯合查緝小組當場查獲葉姓、謝姓、2名官姓山老鼠，涉嫌持鏈鋸、鋤頭及駕駛怪手，盜伐牛樟木18塊，總重量上千公斤。
警方表示，查緝山老鼠多年，第一次發現行徑如此囂張，直接開怪手到阿里山十字村盜挖牛樟木，大型機具作業響徹山間，渾然不知警方已在身邊，只好束手就擒。
警方表示，山老鼠被當場逮獲，即使供詞避重就輕，事證俱在，全案以違反森林法、竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。1060408
(中央社)
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