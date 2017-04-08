罷免黃國昌的理由 蔡正元：並不複雜

我要評比

時代力量立委黃國昌。（本報系資料照）

不滿黃國昌支持修改民法，由北北基安定聯盟發起的「拔昌列車」今天舉行大遊行，也象徵著「掃黃運動」已經累積了不少能量。

而國民黨政策會執行長蔡正元也在臉書發文，提到有4個足夠理由讓黃國昌下台，內容分別指出，黃國昌主張廢除死刑，這會「讓台灣成為殺人兇手口中不管殺多少人、殘殺多少孩童，都不會判死刑的國度」。

反核電卻不反核食，故意在反核食表決時棄權，討好蔡英文，因此「人民有權罷免黃國昌，以警告蔡英文」。另外黃國昌沒反對時力要包容毒品、以及反中卻收陸版稅等，都讓蔡正元覺得「一切都是假的」。

而蔡正元除了表示罷免黃國昌的理由，其實並不複雜外，還細數了黃國昌種種表裡不一的政客表現，痛批欺世盜名，更要罷免。

(中時電子報)