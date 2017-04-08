和金敏喜搞不倫！大22歲已婚導演狂上皮膚科修臉
韓國女星金敏喜與導演洪尚秀爆出不倫戀後，讓兩人背負不少罵名，可兩人合作的電影《獨自在夜晚的海邊》更讓金敏喜一舉拿下坎城影后。只是兩人相差22歲，洪尚秀近來被發現頻頻進出皮膚科修修臉，被聯想是否擔心和女友外貌上差距太大。
洪尚秀與金敏喜年紀相差22歲，外表上難免有些落差，不過近來洪尚秀就被拍到頻頻進出某皮膚科，進廠維修用意明顯。據悉，他相當重視皮膚的保養，就是希望能藉由後天努力，縮小與金敏喜在外觀上的差距。
由於洪尚秀挑選的皮膚科相當隱密，也不是非常大型的店舖，但卻因採預約制，許多名人都愛好來此，包含李秉憲夫婦等人也是常客。
(中時電子報)
關鍵字：金敏喜
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