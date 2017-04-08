習川會 美向中表薩德立場
韓聯社8日報導，南韓代總統黃教安和美國總統川普於8日上午7時20分起互通電話，川普介紹了美中領袖會談成功舉行，雙方在經貿、安全、北韓問題方面深入交換了意見，尤其是在北韓核問題上，雙方緊密磋商，美方還向中方表達了有關「薩德」入韓的立場。
川普表示，在會談中他花了相當多的時間向大陸國家主席習近平強調，在朝鮮半島、南韓相關事宜方面，韓美同盟尤爲重要。川普此番言論被解讀爲，他強調了在解決北韓核問題上，中國應拿出行動，與此同時，中方不能以部署薩德爲由，向南韓採取報復措施。
川普也表示，始終支持南韓的對北韓政策，今後美國將密切關注北韓動向，並與南韓保持緊密合作。
黃教安方面有關人士稱，川普在結束美中會談後的幾小時內就和黃教安通了電話。
(旺報)
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